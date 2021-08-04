«Изогнулась, как кошечка»: Бузова в секси-бикини поплескалась в бассейне

Недавно Ольга Бузова вернулись из Африки, где пробыла практически целый месяц. Поющая ведущая принимала участие в съемках нового проекта ТНТ. Однако в Москве звезда надолго не задержалась. Бузова отправилась в Италию, а затем в Грецию. В своем Instagram она поделилась очередным горячим фото, на котором позирует в секси-бикини в бассейне.

«Сфоткай меня типа я красивая секси выхожу из бассейна», — подписала кадры Бузова.

Фанаты артистки оценили ее старания.

«Классная! Супер фото! Огонь! Изогнулась, как кошечка! Оля, лучшая! Вау, какая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, недавно Бузова всполошила всю общественность, заявив, что выйдет на сцену МХАТа. Своими мнения на этот счет делились многие российские звезды. Одни поддерживали Ольгу, другим эта затея не понравилась. Тем не менее, Бузова продолжит играть певицу кабаре в постановке «Чудесный грузин».

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