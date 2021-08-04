«Обожаю людей, распускающих про меня сплетни»: Омаров вышел из метро с «любовницей» в полотенце

Бизнесмен Курбан Омаров в Instagram опубликовал забавный ролик. На кадрах он выходит в халате из метро с «любовницей», которая в одном полотенце. Между ними прямо при людях состоялся забавный диалог.

«Слушай, люди такие злые пошли. Слухи на ровном месте распускают. Ничего не делаешь, а они прямо грязь какую-то льют», — заявил бизнесмен.

На что его «любовница» сразу взяла с места в карьер. «Слушай. У меня горячую воду отключили. Я зайду?» — спросила она Омарова.

«Зайди, только чтобы никто не видел», — ответил бизнесмен.

«Мог бы и не говорить», — заявила девушка.

«Обожаю людей, распускающих про меня сплетни. Ловите, мои дорогие, это вам». Курбан Омаров

Напомним, что Курбан Омаров примерно месяц назад съехал из дома Ксении Бородиной. Уже в сентябре суд должен их официально развести. При этом бизнесмен отмечал, что не собирается претендовать при разводе на имущество жены. Ему главное, чтобы Бородина не мешала видеться с их общей дочкой.

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