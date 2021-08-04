«Бомбезно»: дочка Орбакайте устроила танцевальный баттл с Лизой в гостях у бабушки Аллы

Максим Галкин на личной страничке в Instagram поделился свежим видеороликом, запечатлев танцевальный баттл Клавы Земцовой и Лизы Галкиной. Сначала на импровизированную сцену вышла дочка Кристины Орбакайте, блеснув своей пластичностью и растяжкой. Следом уже в хип-хоп-стиле на паркете отплясывала семилетняя сестренка Гарри. Девочки так вошли во вкус, что позабыли и о камере, и о Максиме.
В комментариях под видеороликом друзья семьи осыпали девчонок восторженными откликами и комплиментами. Многим показалось, что и Клава, и Лиза унаследовали от именитой бабушки не только харизму, но и артистизм. Напомним, что летние каникулы дочка Кристины Орбакайте и бизнесмена Михаила Земцова проводит в подмосковной деревне Грязь. Она гостит у бабушки и семилетних двойняшек Гарри и Лизы.
«Утренняя разминка! Танцевальная импровизация!! Лиза и Клава», — подписал домашние кадры Максим.
«Бомбезно!» — отметила Саша Савельева.
«Круто! Пошла импровизировать», — вторит певице Светлана Бондарчук.
«Красавицы!» — добавила Эвелина Бледанс.
«Ух, как круто!! Я аж сама зашевелилась перед экраном мобильника», — восхитилась Елена Воробей.