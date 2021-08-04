«Актуально и комфортно»: Бабкина позировала в модных кюлотах и рубашке оверсайз

Вот уже несколько сезонов Надежда Бабкина является ведущей «Модного приговора» на Первом канале, поэтому наряды со вкусом, и соблюдая модные тренды, подбирает и себе. На этот раз артистка запечатлелась в красных кюлотах и белой рубашке. Эксперт портала Teleprogramma.pro Елена Бестави отметила, образ звезды — актуальный.

«В первую очередь хочу отметить сочетание цветов. Похоже на восходящее летнее солнце на фоне нежного утреннего неба. Прохлада и кусочек тепла. Располагает к расслабленности, к более легкому, но радостному, восприятию мира. Модные кюлоты, рубашка оверсайз, легкие кожаные шлепки – все актуально и в тоже время очень комфортно. На мой взгляд, это тот вариант, в котором удобнее всего переходить от отпуска к рабочему ритму», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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