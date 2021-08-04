«Уф! Люди мимо, а она к ним булками в стрингах»: Бузова в трусах эпично вильнула «якорем»

Ольга Бузова на отдыхе решила завоевать новый статус — «леди-провокатор». Она то плещется в бассейне, оголяя соблазнительные прелести, то танцует в сексапильных купальниках, то хвастается люксовыми обновками. Но не все выходки поющей телеведущей нравятся ее поклонникам одинаково. Так, к примеру, экс-возлюбленной блогера Давида Манукяна «прилетало» за слишком низко спущенные трусики и за нелепые купальники-ниточки, едва прикрывающие «сочные» формы поп-дивы.

На свежих кадрах бывшая ведущая проекта «Дом-2» покрасовалась в леопардовых стрингах, повернувшись к камере своей самой соблазнительной частью. Но и тут нашлись те, кто напомнил красавице-блондинке, что позади есть люди и любоваться ее «орешком» они, возможно, не желают.

«Уф! Люди мимо, а она к ним булками в стрингах», «Одежда вся в стирке?», «Очередной разврат на наши головы», «Как это развидеть?», «Пекарь постарался! Какая сдобная ватрушка», «Ого! Спинку-то как прогнула», «Секси-малышка, уже как мулатка-шоколадка», «Эротично! Такой спелый орешек», «Манящие формы», «Ха! Сдобную ватрушку в стрингах не уместить», «Ммм… соблазнительница», — написали фолловеры.

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