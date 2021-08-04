«У меня вынужденная ситуация»: Селезнева объяснила, почему Ширвиндт не увольняет ее из Театра сатиры

Актриса Наталья Селезнева объяснила, почему уже несколько лет не появляется на сцене Театра сатиры, но продолжает при этом получать зарплату. Худрук культурного учреждения Александр Ширвиндт, судя по всему, не собирается ее увольнять.

По словам звезды, на сцене ее не стало, потому что ушли из жизни ее коллеги — Спартак Мишулин, Ольга Аросева, Михаил Державин.

«После их смерти сняли спектакли, в которых была занята и я. У меня вынужденная ситуация. Кроме того, у меня были две серьезнейшие операции на ноге: замена тазобедренного и коленного сустава на титановый протез». Наталья Селезнева

Как отметила Селезнева, она очень благодарна Ширвиндту и директору театра Мамеду Агаеву, которые позволили ей пройти реабилитацию. В новом сезоне она планирует снова появиться в театре. У Селезневой, как она заверила, готовы две неплохие пьесы, которые она предложит Ширвиндту, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Наталья Селезнева поддержала худрука Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова, который уволил за последнее время более двадцати человек. По ее словам, эти актрисы ей и самой никогда не нравились.

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