«Оттяпала Сулеймана у Хюррем»: Джансу Дере в секси-лифе грациозно обнажила крепкие яблочки-груди

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» пышными формами, как Мерьем Узерли, конечно, не блещет. Однако ее точеная фигурка восхищает поклонников.

Джансу Дере поддразнила поклонников в Instagram весьма и весьма пикантным снимком. На пляжном фото актриса из турецкого сериала «Великолепный век» позировала в крошечном белом лифе от купальника, оголив наливные «сочные» яблочки-груди. Маленький крепкий бюст партнерши Халита Эргенча — особый предмет гордости актрисы. На фоне пышнотелой Хюррем султан, ее сыграла Мерьем Узерли, героиня Джансу казалось стройной, как кипарис.

Поклонники «Великолепного века» переполошились с появлением в сериале нового персонажа — Фирузе хатун. Ведь девушка тут же нацелилась на султана Сулеймана. А армия фанатов Хюррем султан этого допустить не могла. Правда, на съемочной площадке ленты красавица-персиянка не задержалась. Сценаристы вывели ее из игры, устроив мини-разоблачение. По сюжетной линии Фирузе принадлежала к другой могущественной династии. И в случае, если бы султан Сулейман захотел оставить ее в своем гареме, ему пришлось на девушке жениться.

«Оттяпала Сулеймана у Хюррем», «Султан бы не устоял и тут же выхватил фиолетовый платок», «О боги! Вот это Фирузе хатун», «Стройняшка, совсем ничего не ест?», «Сулейман бы на руках отнес в опочивальню», «Султан бы тут же забыл и про Махидевран, и про Хюррем», «Мда… ответочка от Фирузе пышнобедрой Хюррем», «Ха! Султанша быстро ее из дворца сослала», «Ревность! Шикарно выглядит», «Наша любимая персиянка Фирузе», — пишут фолловеры.

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