Главное — стройность ног: Пугачева в сарафане с узором тартан подчеркнула изящные щиколотки

Историк моды Александр Васильев, говоря о преображение примадонны, уточнил, что она не только сумела похудеть, но и омолодиться рядом с красавцем-мужем.

Алла Пугачева, по мнению историка моды Александра Васильева, достойна восхвалений и комплиментов. И этот поздний брак с шоумен Максимом Галкиным пошел примадонне только на пользу — она расцвела, постройнела и омолодилась за счет нового звездного гардероба, прически и смены имиджа в целом. Так, на летних кадрах певица позировала в коротеньком сарафане с узором тартан. Изюминкой образа стали массивные босоножки и вельветовый жакет кремового оттенка под беж. Не забыла артистка и про аксессуары — имиджевые очки и шарфик.

Примадонна умело подчеркнула стройность ног, сделав акцент на узких коленках и изящных щиколотках. По словам искусствоведа, несмотря на элегантный возраст он разрешает Алле Пугачевой демонстрировать фигуру в мини. Хотя других звезд соведущий Эвелины Хромченко в программе «Модный приговор» за это критикует.

Напомним, что у Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина есть семилетние двойняшка Гарри и Лиза. В этом году они пойдут во второй класс. Малыши учатся в гимназии недалеко от дома.

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