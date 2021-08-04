Панайотов назвал Галкина великим комбинатором после конфликта Долиной и Карнавал

Как отметил музыкант, когда-нибудь видеоблогер сообразит, что встреча с певицей – важный эпизод в ее карьере.

Музыкант Александр Панайотов высказался о конфликте, который случился несколько месяцев назад на шоу «Музыкалити» между певицей Ларисой Долиной и видеоблогершей Валей Карнавал.

«Конечно, с молодежью нужно разговаривать. Вопрос, в каких тонах, я оставлю открытым. Но нужно знать Ларису Александровну и великого комбинатора Максима Галкина, который, конечно, сделал все это не просто так, а ради конфликта».

Александр Панайотов

Как отметил Панайотов, через какое-то время Валя Карнавал сообразит, что встреча с такой певицей как Долина – важный этап в ее карьере. Сейчас же она, как он думает, живет в тикток рамках и не очень понимает всего вокруг нее происходящего, сообщает МК.ru.

Напомним, что Лариса Долина на шоу Галкина обвинила Валю Карнавал в неумении попадать в ноты и петь. Со своей стороны, видеоблогерша достаточно грубо разговаривала со звездой и откровенно ей дерзила. Скандал широко обсуждался в прессе.

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