«Моя прекрасная девочка»: 62-летняя Гузеева восхитилась Арнтгольц на редком фото с Жидковым

Татьяна Арнтгольц удивила поклонников редким свежим снимком с бывшим мужем. «А нынешний супруг совсем не ревнует?» — задались вопросом некоторые фанаты. Видимо, нет! Актриса анонсировала в Instagram новый спектакль со своим участием — постановку «Близость». И опубликовала в личном микроблоге селфи с Иваном Жидковым.

«8 сентября премьера спектакля «Близость»! ⁣⁣Мы вас ждем, дорогие зрители!» — отметила Арнтгольц. «Моя прекрасная девочка! Удачи», — восхитилась красотой актрисы Лариса Гузеева.

Снимок Арнтгольц с бывшим мужем Иваном Жидковым по-достоинству оценила и Татьяна Лютаева. Она отметилась «лайком» под фото экс-супругов. Напомним, что у них есть общая дочка Маша. В сентябре ей исполнится 12 лет. Девочка часто видится с отцом и гостит у него на выходных. Татьяна замужем за звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым, у пары подрастает общий сын Данила.

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