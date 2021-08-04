Какой подарок принц Гарри приготовил на 40-летие Меган Маркл

Меган Маркл исполнилось 40 лет. День рождения экс-актриса отмечает 4 августа. В этот день герцоги Сассекские примут в своем доме в Монтесито близких друзей. Всего, по сообщениям таблоидов, Меган придут лично поздравить 65 человек. Организатором мероприятия станет известный в Голливуде ведущий Колин Коуи.

Принц Гарри заранее подготовился к празднику. Заботливый и любящий муж заказал для Меган большой торт. От обычных десертов его отличает то, что ярусы будут украшены не глазурью, как обычно, а живыми цветами. Об этом сообщает Daily Mirror.

Напомним, в начале июня Меган Маркл во второй раз стала мамой. Дочь, которую назвали Лилибет Диана, экс-актриса родила в клинике Санта-Барбары. Также у пары есть сын Арчи, которому в мае исполнилось два года.

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