«Хотела ребенка от суррогатной матери»: Муцениеце разоткровенничалась о личной жизни

В прошлом году актриса Агата Муцениеце развелась с главным «мажором» страны Павлом Прилучных. Звезды кино прожили в браке почти девять лет и воспитывали сына Тимофея и дочь Мию. Теперь дети живут с мамой, но и отец часто проводит с ними время. В своем влоге на YouTube-канале Агата рассказала, что до встречи с Павлом вообще не хотела детей.

«Я раньше вообще не хотела детей. В 19 лет думала, что максимум один ребенок будет, и то лет в 37 и от суррогатной матери. А сейчас я так люблю своих детей, что думаю, как было бы классно иметь еще одну ляльку», — сказала Муцениеце.

О том, что Агата хочет родить еще одного ребенка, она заявляла и ранее. Правда, о личной жизни актриса пока не распространяется. В то же время Прилучный успел построить отношения с «папиной дочкой» Мирославой Карпович.

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