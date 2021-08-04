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«Эти актрисы и мне никогда не нравились»: Селезнева поддержала Меньшикова после «чистки» в театре

Как отметила звезда, так называемый актерский балласт есть в каждом культурном учреждении.

«Эти актрисы и мне никогда не нравились»: Селезнева поддержала Меньшикова после «чистки» в театре
Наталья Селезнева. Фото: Globallookpress.com

Актриса Наталья Селезнева заявила, что художественный руководитель Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков делает правильно, избавляясь в своем детище от «актерского балласта». По ее мнению, некоторые люди приходят в театр только за зарплатой.

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков. Фото: Globallookpress.com

«Если ему не нравятся актрисы, которые работали у Андреева, почему он должен с ними работать? Знаете, эти актрисы и мне никогда не нравились».

Наталья Селезнева

По словам Натальи Селезневой, в свое время ее коллега Ольга Аросева правильно говорила: «Я самый независимый в театре человек: от меня ничего не зависит». Как считает Селезнева, если режиссер не видит человека в своем спектакле, то спорить тут бесполезно. Заставить и переубедить в данном случае уже не удастся, да и не стоит этого делать. Насильно мил не будешь, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Олег Меньшиков за последнее время попросил на выход из Театра имени Ермоловой более двадцати человек. Актеры в ближайшее время соберут пресс-конференцию, где поделятся своим видением скандальной ситуации.

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