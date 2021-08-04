«Неприятный момент»: Яковлева высказалась после откровений Прокловой о домогательствах

Как отметила актриса, она удивлена, почему ее коллега так долго молчала.

Актриса Елена Яковлева заявила, что крайне удивлена, почему ее коллега Елена Проклова так долго молчала и не решалась рассказать о домогательствах к своей персоне в юном возрасте.

«Неприятный момент. Не мне, конечно, кого-то осуждать, но это нечестно. За такие «откровения» на телевидении платят приличные деньги. И раз у артистки мало денег, значит, надо ей помочь. Вот она себе и помогла». Елена Яковлева

Как заметила Елена Яковлева, ни с чем подобным в своей профессиональной карьере она никогда не сталкивалась. Ей даже немного обидно. В то же время она считает, что о таких вещах надо обязательно даже не говорить, а просто кричать. Однако нужны доказательства. Она посоветовала относительно этой ситуации вспомнить одну грубую пословицу, которую все прекрасно знают, сообщает «Собеседник».

больше по теме Проклова в узеньких джинсах с заниженной талией страстно поцеловала женатого Щербакова Снимок был сделан на одном из мероприятий, где звезды неожиданно встретились.

Ранее актриса Елена Проклова на шоу «Секрет на миллион» рассказала о домогательствах к ней известного актера. Ей было всего на тот момент 15 лет. Имени она не назвала, но многие догадались, что речь шла об Олеге Табакове.

Смотрите также: