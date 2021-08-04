«Не получалось, значит, не надо было»: Лазарева объяснила, почему родила первенца только в 29 лет

Как отметила актриса и телеведущая, она счастлива, что ее судьба сложилась именно так.

Певица и телеведущая Татьяна Лазарева объяснила, почему смогла впервые стать мамой только в 29 лет. Она заметила, что не сожалеет о своей судьбе, сложившейся именно таким образом.

«Первого ребенка я смогла родить только в 29 лет. До этого не получалось, значит, не надо было. Была очень яркая насыщенная жизнь, которая с появлением сына очень быстро и кардинально изменилась. Я стала очень ответственной мамашей, перестала быть летающей дурочкой-бабочкой, которой была до этого». Татьяна Лазарева

Как заметила Лазарева, первая беременность протекала в ее жизни очень сложно. Ребенка она рожала одна. При этом у нее случилась стрессовая ситуация в жизни. Она уехала из Новосибирска в незнакомую ей Москву. Звезда заметила, что была матерью-одиночкой, сообщает портал woman.ru.

Ранее Татьяна Лазарева рассказывала, что родила сына Степана вне брака. По ее словам, папаша ребенка испарился сразу же после зачатия. Его она до сих пор считает подонком. Также у нее есть две дочери от коллеги Михаила Шаца.

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