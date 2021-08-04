Редкое фото: как Паулина Андреева выглядела до того, как стала знаменитой

Недавно 32-летняя Паулина Андреева впервые стала мамой. Популярная актриса родила сына Ваню режиссеру Федору Бондарчуку, за которого вышла замуж в 2019 году. Звезда редко делится с фанатами собственными снимками в Instagram, но накануне в Сети появилась фотографию Паулины, которая была сделана 1 января 2005 года. На ней будущая актриса запечатлена в ночном клубе. Некоторые с трудом узнали Андрееву, другие отметили, что она совсем не изменилась.

«Какая красивая! Вообще не изменилась! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в юные годы Паулина планировала стать журналистом и поступила в Санкт-Петербургский университет, где отучилась два курса. Однако после решила попытать счастья и отправилась в Москву. Там она поступила в Школу-студию МХАТ, а после заявила о себе на сцене и в кино.

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