6 несложных упражнений для красоты рук
Видео
Что посмотреть на Камчатке: опыт Елены Летучей
Видео

Редкое фото: как Паулина Андреева выглядела до того, как стала знаменитой

В Сети появился снимок актрисы, датированный 2005 годом.

Редкое фото: как Паулина Андреева выглядела до того, как стала знаменитой
Паулина Андреева. Фото: Global Look Press

Недавно 32-летняя Паулина Андреева впервые стала мамой. Популярная актриса родила сына Ваню режиссеру Федору Бондарчуку, за которого вышла замуж в 2019 году. Звезда редко делится с фанатами собственными снимками в Instagram, но накануне в Сети появилась фотографию Паулины, которая была сделана 1 января 2005 года. На ней будущая актриса запечатлена в ночном клубе. Некоторые с трудом узнали Андрееву, другие отметили, что она совсем не изменилась.

Паулина Андреева
Паулина Андреева. Скриншот: instagram.com/moskovskay_tusovka2007

«Какая красивая! Вообще не изменилась! Красотка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в юные годы Паулина планировала стать журналистом и поступила в Санкт-Петербургский университет, где отучилась два курса. Однако после решила попытать счастья и отправилась в Москву. Там она поступила в Школу-студию МХАТ, а после заявила о себе на сцене и в кино.

Смотрите также:

Тэги

Паулина АндрееваПаулина Андреева и Федор БондарчукПаулина Андреева последние новостиФедор Бондарчук и Паулина Андреева