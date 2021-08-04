«Подсовывала папе документы»: сын Алибасова объяснил, куда пропала беременная массажистка отца

Как отметил Бари Алибасов – младший, девушка, скорее всего, была в положении от бывшего пиар-директора продюсера – Вадима Горжанкина.

Сын Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал о судьбе беременной массажистки Виктории Полторацкой. Женщина уверяла, что носит под сердцем ребенка от 74-летнего продюсера.

«Массажистка Виктория была любовницей нашего пиар-директора Вадима Горжанкина. Он таким образом решил ее прославить. По факту он привел ее к папе домой. Отец был в курсе, что она объект пиара. В итоге в какой-то момент стало непонятно, где во всей этой истории правда, а где нет. Массажистка хотела подсунуть папе определенные документы на якобы бесплатные съемки, чтобы деньги за них получал Горжанкин. Задача массажистки была в том, чтобы рекламные контракты попадали пиар-директору. Когда я узнал об этом, то выгнал Горжанкина». Бари Алибасов-младший

Как отметил Бари Алибасов – младший, Полторацкая была неоднократно в доме отца. «Я с папой их не застукивал. Если она и была беременна, то вряд ли от отца. Если бы папа поучаствовал в процессе, то она бы появилась сейчас на телеканалах. Она была беременна, скорее всего, от пиар-директора, поэтому и рухнула его семья», — заметил сын продюсера.

Ранее Виктория Полторацкая участвовала вместе с продюсером в генетической экспертизе. Специалистам не удалось выявить ДНК плода из крови матери.

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