«Красота какая!»: 50-летняя Кудрявцева призналась, как молодо выглядеть в бикини

В этом году Лера Кудрявцева отметила свое 50-летие. Блондинка счастлива в браке с молодым хоккеистом Игорем Макаровым. Они воспитывают двухлетнюю дочь Машу. В эти дни вся семья отправилась отдыхать в Турцию. Там они арендовали двухэтажную виллу с собственным бассейном, где Лера позирует для новых фотографий. Заодно призналась фанатам, что на кадрах она выглядит хорошо, потому что пользуется фотошопом.

«Для меня отдых — это ничего не делать! От слова совсем. Лежать, спать, не двигаться, не краситься, не наряжаться, но должно же быть хоть одно фото типа «красивая». Фотошоп мне в помощь! Аллилуйя», — написала Кудрявцева.

Некоторые подписчики отметили, что Лера в жизни выглядит великолепно.

«Как будто мы тебя в жизни не видели, рассказываешь про фотошоп тут! Ты в жизни красотка, еще лучше, чем на фото. Классная! Красота какая!», — писали пользователи Сети.

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