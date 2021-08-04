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Едва прикрыла «лисьи носики»: Рудова в экстремальном бикини засветила округлую грудь

Кадрами блондинка поделилась в своем микроблоге.

Едва прикрыла «лисьи носики»: Рудова в экстремальном бикини засветила округлую грудь
Наталья Рудова. Фото: Global Look Press

Недавно актриса Наталья Рудова отметила свое 38-летие. Сразу после дня рождения она отправилась в отпуск, отдав предпочтение Сен-Тропе. Моментами отдыха блондинка делится в своем микроблоге. На этот раз она показала, как загорает на палубе яхты в экстремально откровенном бикини.

Наталья Рудова в бикини
Наталья Рудова в бикини. Скриншот: instagram.com/rudovanata

Наталья не раз признавалась, что своей точеной фигуре обязана занятиям спортом. Блондинка отдает предпочтение кардиотренировкам. А вот о личной жизни Рудова предпочитает не говорить. Прошлым летом ее заподозрили в беременности, но Наталья все отрицала.

Напомним, что Рудова приобрела широкую популярность благодаря роли в сериале «Татьянин день», где ее партнерами по площадке были Кирилл Сафонов и Анна Снаткина.

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