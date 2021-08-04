«Какая стройняшка»: Чехова в микрошортах подчеркнула талию брендовым ремнем

Анфиса Чехова тщательно скрывает личную жизнь. Известно, что несколько лет назад телеведущая официально развелась с режиссером Гурамом Баблишвили. У них есть сын Соломон, который живет со звездной мамой. В своем Instagram Чехова часто делится с подписчиками своими рассуждениями на самые разные темы. На этот раз порассуждала об успехе. Однако внимание фанатов привлек и снимок телеведущей. На фото Анфиса позировала в микрошортах и майке, подчеркнув талию брендовым ремнем.

«Классная! Какая стройняшка! Красотка!», писали пользователи Сети.

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К слову, недавно Чехова ответила хейтерам, которые обвинили ее в частом отдыхе за границей. Телеведущая отметила, что у нее не всегда была возможность наслаждаться отпуском на дорогих курортах.

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