«Покажем свои «Булки»: Асмус поделилась откровениями на Шри-Ланке

Кристина Асмус улетела на Шри-Ланку. Изначально фанаты актрисы думали, что она наконец-то решила отдохнуть. Но, как оказалось, и на курорте Кристина трудится. О работе над фильмом «Булки» она рассказала в своем Instagram. Оказывается, на съемочную группу даже вызывали полицию, а ПЦР-тесты актеры, режиссеры и все, кто причастен к съемкам, сдают каждый день.

«Хотя мы должны были снимать в отдельном не работающем корпусе и все разрешения от местных властей у нас есть. Но мы не сдаемся и покажем вам свои «Булки» уже совсем скоро в кино!», — написала Асмус.

Напомним, незадолго до отъезда Кристина попала в больницу с травмой ноги. Но даже гипс и костыли не помешали ей долететь до Шри-Ланки, чтобы принять участие в новых съемках.

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