«Давление оказывалось»: Светлана Малькова прокомментировала свой развод

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно вернулись с Кубы, где провели свой медовый месяц. Будучи на отдыхе актриса заявила, что больше не будет обсуждать в своем Instagram бывшую жену Романа и заявила, что в скором времени в Сети появится петиция в ее поддержку. Так и вышло. Светлана Малькова тем временем активно развивает свой микроблог, где проводит встречи с самыми разными специалистами. На этот раз она решила проработать тему развода с психологом.

«Мой развод прошел очень громко и молниеносно. Давление оказывалось такой силы, что мне требовалось немедленно принимать решения и быстро действовать. Полноценно прожить боль, предательство мне не удалось, так как сразу всё стало достоянием общественности. Конечно, не без участия третьей стороны. И сейчас я хочу разобраться в себе, найти ответы, прожить шок и осознать все удары, чтобы жить дальше без оглядки в прошлое», — написала Малькова.

Напомним, что бывшая жена Романа – Светлана Малькова ранее заявила, что бизнесмен не платит алименты, а звезда театра оскорбляет ее 14-летнюю дочь Аню.

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