«Ноль макияжа и лака»: Бузова удивила своим естественным видом на фото из Миконоса

Артистка оказалась настолько хороша в натуральном, по ее словам, облике, что многие не поверили в это.

Ольга Бузова отправилась в большое путешествие по Греции. Она насладилась экскурсиями по развалинам Афин, поплакала на острове Санторини, увидев знаменитые синие крыши. И теперь отдыхает на острове Миконосе, от которого тоже в восторге.

Артистка рассказала, что на курорте решила отказаться от яркого макияжа и сложных укладок и показала фото, на котором она, по ее словам, запечатлена в натуральном виде.

«Сборы на острове – это душ, кремы и одежда. Ноль макияжа, и лака. Блеск для губ и реснички — и вуаля, я готова», — подписала кадр Бузова.

Многие поклонники были очарованы внешним видом Ольги. «Какая красивая», «Красота в чистом виде», «Тебе очень идет быть без макияжа!», «Шикарная», — написали люди в комментариях блога звезды.

Однако кое-кому показалось, что экс-ведущая «Дома-2» выглядит слишком красиво, чтобы быть совершенно натуральной.

«Все мы знаем тебя без макияжа, и, кстати, ты такая милашка без него, всех этих ресничек и так далее», «Ага, и без фотошопа тоже», «И тонна фильтров», «Хайлайтер на носу», — также высказались подписчики Ольги.

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