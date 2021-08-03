«Бамбук, цикады… Лежишь себе»: Максим Галкин запечатлелся на шезлонге в саду своего замка

Муж Аллы Пугачевой не понимает, как можно куда-то ехать отдыхать, когда в Подмосковье так хорошо.

Известный телеведущий Максим Галкин поделился идиллическим видео в сторис Instagram. Муж Аллы Пугачевой запечатлел себя во время отдыха в саду своего замка в деревне Грязь.

Максим Галкин дал понять, что лучшего времяпрепровождения летом он для себя даже не представляет. Юморист искренне недоумевает, как можно куда-то уезжать из такого райского места.

«У меня часто спрашивают, собираюсь ли я куда-то ехать отдыхать, — говорит в кадре Максим Галкин. — У меня всегда затруднение с ответом на эти вопросы. Потому что, во-первых, я не понимаю, от чего ты должен отдыхать, когда ты занят любимым делом. И второе, куда ехать отдыхать, когда у нас в Подмосковье такая красота – бамбук, цикады, практически пальмы. Лежишь себе! Погода…»

С этими словами он навел камеру на бурную растительность сада, которая, действительно, напоминает экзотическую.

Стоит отметить, что Максим Галкин обожает свой дом и сад. И часто показывает в микроблоге зарисовки, сделанные на участке замка и за его пределами.

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