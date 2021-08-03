«Приходит момент накипи»: жена Саши Задойнова из «Дома-2» раскрыла причину расставания с ним

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Саша Задойнов и его супруга Ксения на днях признались, что решили пожить отдельно друг от друга. При этом пара делает акцент на том, что это не развод, а пока временная размолвка.

Ксения Задойнова во время прямого эфира в Instagram озвучила причину, по которой они с Александром решили разъехаться.

«Наверное, у всех бывают кризисы в отношениях, когда пытаешься все сглаживать, но приходит момент накипи, — поделилась Ксения Задойнова. — У нас уже где-то полгода непонимание. Я не могу до человека достучаться. Он разводит руками, не понимает, что я хочу от него. А у меня беспомощное состояние, когда меня не слышат. Я изливаю душу, а мне говорят: «Да, все ж хорошо. О чем ты?» А меня так никто и не услышал».

Ксения рассказала, что живет в своей квартире, а Саша съехал и живет на производстве, где работает. Экс-участница уверена, что у них с Задойновым все наладится.

Напомним, Саша Задойнов познакомился с будущей женой в Сочи, а затем привел ее на проект «Дом-2». Во время нахождения на телестройке Ксения Задойнова проходила лечение из-за невозможности выносить ребенка. Но судя по всему, результатов оно не дало. Ксения страстно мечтает стать мамой, но пока это у нее не получается.

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