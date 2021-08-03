С подругой Пугачевой: Юдашкина в разбеленно-лососевом костюме с чиносами предстала в Большом театре

Валентин Юдашкин появился в свете со своей женой Мариной Юдашкиной. Пара отметилась в Большом театре на премьере оперы Жюля Массне «Дон Кихот» по постановке заслуженного артиста Аскара Абдразакова в исполнении артистов Башкирского театра оперы и балета.

Чета по традиции постаралась составить единый семейный лук. Знаменитости часто выбирают для появления на публике наряды в одной тональности и цветовой гамме, но на сей раз они сыграли на контрасте. Юдашкин облачился в черный брючный костюм, а его жена — в светлый разбеленно-лососевый с чиносами.

Компанию Марине и Валентину Юдашкиным составили на премьере певец Александр Буйнов и звездный адвокат Ида Достман, оба — старые друзья Аллы Пугачевой. Впрочем, кутюрье и его вторая половинка тоже давно приятельствуют с Примадонной, бывая в гостях друг у друга и на одних вечеринках.

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