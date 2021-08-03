«Какая кошка!»: Джованна Антонелли в мужских трусиках стала выглядеть еще эротичнее

Джованна Антонелли встретила свою счастливую звезду, когда снялась в сериале «Клон». Ее героиню — гордую, сексуальную и непокорную марокканку Жади — многие поклонники помнят до сих пор. А ее танцы живота все еще распространяются по просторам интернет-пространства в виде вирусных видео.

Есть в Антонелли какая-то харизма, которую трудно передать словами, какой-то хулиганский дух, который так обожают ее поклонники. И, хотя бразильской актрисе уже 45 лет, становиться серьезнее она не собирается. Накануне она взорвала Сеть своим секси-видео, на котором устроила позирование в мужских трусиках Dolce & Gabbana, сочетав их полупрозрачным бюстгальтером и белым коротеньким халатиком.

Удивительно, но в аккаунте Джованны Антонелли на это не самое однозначное видео в основном появляются комментарии позитивного характера. Поклонники в очередной раз оценили игривый характер своей любимицы.

«Какая кошка!», «Потрясающая!», «Как красиво, мне нравится это!», «Удивительно, что на нее время никак не влияет. Всегда красивая и молодая», «Эта женщина красивая, правда?» — написали люди в Instagram Джованны Антонелли.

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