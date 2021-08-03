Струящаяся ткань: Джанабаева засветила расплывшуюся фигуру в переливающемся платье с пышным низом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева весной этого года в третий раз стала мамой. После очередных родов звезда, судя по всему, пока не пришла в форму, что естественно.

Некоторые кадры, которые Альбина Джанабаева периодически размещает в Instagram, выдают в ней обычную женщину, а вовсе не инстадиву, у которой должно быть прекрасно все.

больше по теме Красивая жизнь: Джанабаева и Меладзе показали свой роскошный особняк и его интерьеры Звездная пара стала вести себя более открыто.

На этот раз Альбина Джанабаева продефилировала по своему особняку в наряде, который визуально придал ей объема и веса. В переливающемся платье цвета марсала с пышным низом и широким поясом в районе талии, фигура Альбины Джанабаевой стала выглядеть расплывшейся. А ведь раньше вокалистка делилась фото, глядя на которые казалось, что она значительно стройнее.

Видео в переливающемся платье Альбина Джанабаева проанонсировала выход очередного ролика из жизни молодых родителей. Его певица и ее муж Валерий Меладзе представят в микроблоге в среду.

Напомним, что новую рубрику пара завела после рождения дочери Агаты. В ней в юмористической форме звездные родители рассказывают о своих суровых буднях.

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