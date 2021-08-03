«Входим в поворот»: дочь Николаева и Проскуряковой погоняла по Юрмале на игрушечном «БМВ»

Известный музыкант Игорь Николаев вместе с семьей уже довольно продолжительное время отдыхает на Рижском взморье. В Юрмале у маэстро собственные апартаменты в центре города, недалеко от пляжа.

Звездное семейство проводит много времени на берегу Балтийского моря, встречается с друзьями, гуляет. Во время отпуска Игорь Николаев и Юлия Проскурякова наслаждаются общением друг с другом и своей дочкой Вероникой, которой в октябре исполнится шесть лет. Кстати, именно в Юрмале осенью 2015 года наследница звездной пары появилась на свет.

больше по теме Златовласка: дочь Николаева и Проскуряковой предстала в Юрмале с распущенными волосами Игорь Николаев и Юлия Проскурякова привезли наследницу Веронику на ее родину.

Игорь Николаев в эти дни чаще обычного делится снимками Вероники в микроблоге. Звездный отец показывал, как они с дочкой провожают закатное солнце, размещал фото девочки с распущенными волосами, вероятно, гордясь тем, какие они у нее роскошно-золотистые.

На этот раз Игорь Николаев запечатлел дочку, катающуюся по Юрмале на своем «БМВ». Машина, конечно, игрушечная. Вероника сама сидит за рулем и лихо управляет автомобилем.

«Входим в поворот», — подписал кадр звездный папа.

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