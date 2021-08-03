«Безобразие продолжается 15 лет»: жена Эрнста в кружевном бикини задорно повеселилась с подругой на яхте

Софья Эрнст недавно отдыхала со своими тремя детьми на курорте, правда места своей отпускной дислокации жена гендиректора Первого канала разглашать не стала. Но сделала действительно нечто особенное — запечатлела всех наследников на одном фото. А самого маленького ребенка, сына, она и вовсе показала публике в Instagram впервые. Правда с оговоркой — со спины. Видимо, актриса не желает до конца демонстрировать свою личную жизнь подписчикам.

Последний кадр в ее Instagram тоже немало впечатлил фолловеров. Софья Эрнст запечатлелась на белоснежной яхте в кружевном бикини в компании веселой подруги в нюдовом монокини. Приятельницы дурачатся, игриво позируя фотографу.

«И все это безобразие продолжается больше 15 лет… А теперь она еще и мучает меня каждый день своей йогой», — описала ситуацию Эрнст.

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