Обтянулась вся: Ирина Безрукова подчеркнула тонкую талию и упругие ягодицы утягивающими легинсами и топом

Актриса Ирина Безрукова даже во время отдыха не прекращает занятий спортом.

Наши звездные дивы – просто образчики силы воли и самодисциплины. То певица Вера Брежнева показала, как тренируется во время отдыха в Италии, то актриса Ирина Пегова поделилась видео из спортзала с видом на море в Крыму.

Теперь пришла очередь Ирины Безруковой. 56-летняя звезда театра и кино прекрасно выглядит и обладает стройной фигурой. Оказывается, все из-за того, что даже во время отпуска она запрещает себе какие-либо поблажки. Сейчас артистка отдыхает на побережье, правда, не уточняя, какого моря.

Видео в сторис Ирины Безруковой с пляжа перемежаются кадрами, на которых она облачена в одежду для занятий фитнесом.

«Отдых отдыхом, а собственно, тренировки никто не отменял. Нужно следить за фигурой», — говорит в кадре Ирина Безрукова.

При этом актриса не забывает демонстрировать свою точеную и подтянутую фигуру.

Визуально стройности ей придает и облачение. Ирина Безрукова предстала в легинсах и топе, которые очень плотно облегают ее ноги и торс, делая акценты на талии, ягодицах и груди.

Смотрите также: