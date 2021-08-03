«С подружкой после бокальчика»: Глюкоза показала озорные посиделки в 16-комнатном доме Успенской

Конечно же, на вечеринке не обошлось без песен.

Любовь Успенская живет на Новорижском шоссе в 16-комнатном доме в 4 этажа и площадью более тысячи квадратных метров. Здесь есть практически все для того, чтобы комфортно существовать, не делая лишних движений.

Особняк имеет большой сад, оснащен личным салоном красоты с зоной для педикюра, мытья головы и прочих атрибутов данного заведения. Вот только мастера приезжают в него сами. Гардеробная Успенской вообще выглядит как огромный сейф с кодовым замком, ведь наряды и шубы в нем стоят целое состояние. Кроме того, в ней поддерживается специальные температура и уровень влажности, при которых дорогие кожа и мех не портятся.

А еще Люба Успенская любит встречать на своей территории гостей и устраивать посиделки с песнями. Не удивительно, ведь общается королева шансона по большей части с артистами. Накануне у певицы засветилась Глюкоза, которая показала в личном блоге видеокадры с вечеринки у Успенской. Российские звезды спели под баян свежий хит Успенской «По полюшку», а потом перешли на террасу, где для звезд готовились угощения. Конечно же, и здесь не обошлось без музыки.

«Я с подружкой после бокальчика вина. Мы напелись, насмеялись и просто чудесно провели время», — подписала веселые кадры Глюкоза.

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