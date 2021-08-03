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Секси-кошечка: Вера Брежнева в розовом бикини томно послала воздушный поцелуй, засветив прелести

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева знает свои самые лучшие стороны.

Секси-кошечка: Вера Брежнева в розовом бикини томно послала воздушный поцелуй, засветив прелести
Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa/

39-летняя певица Вера Брежнева в эти дни отдыхает вместе с мужем Константином Меладзе в любимой Италии. Именно в этой стране несколько лет назад звездная пара тайно зарегистрировала брак.

Между тем, даже во время отпуска Вера Брежнева держит руку на пульсе. Звезда следит за тем, как реагируют поклонники на ее новую работу – клип на трек «Розовый дым».

В сторис Instagram Вера Брежнева рассказала об успехе видео, поблагодарив пользователей за внимание.

«У клипа «Розовый дым» уже один миллион просмотров. Люблю вас, благодарю. Смотрим дальше», — говорит в кадре Вера Брежнева.

Вокалистка записала это видеообращение, не отрываясь от приятного процесса – принятия солнечных ванн. Вера Брежнева запечатлелась на шезлонге, сидя по-турецки. Выглядит она при этом очень сексуально и томно. Дива облачена в розовое бикини с высокой талией, которое подчеркивает ее стройность и субтильность.

Стоит отметить, что спортом Вера Брежнева занимается даже во время каникул. Для нее это вовсе не повод, чтобы расслабиться и махнуть рукой на свою фигуру.

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