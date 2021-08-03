«Сложно выносить»: Надежда Ермакова из «Дома-2» рассказала о беременности

Звезде реалити-шоу «Дом-2» Надежде Ермаковой в марте этого года исполнилось тридцать семь лет. Блондинка к своему возрасту пережила разочарование в любви, и как выяснилось, две неудачные беременности.

О самом сокровенном Надя Ермакова рассказала своей аудитории в Instagram во время интерактива. Подписчики задали Надежде вопрос, была ли она беременной, и та с грустью в голосе дала утвердительный ответ.

«Да, была. У меня, к сожалению, такой не самый простой диагноз, при котором очень сложно выносить беременность. Есть сложности со здоровьем. Было два раза», — поделилась Надежда Ермакова в сторис Instagram.

Сейчас участница и кастинг-директор «Дома-2» находится в поиске своей второй половинки. Но Надежде Ермаковой катастрофически не везет с этим. Она пыталась строить отношения на обновленном реалити-шоу с Артемом Мартинчиков, но молодой человек ее разочаровал.

Как и всякая девушка, Надежда Ермакова надеется на лучшее и верит, что когда-нибудь обязательно встретит своего мужчину и станет мамой.

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