«Хорошо стройнят»: Жасмин изящно подала талию и удлинила ноги при помощи правильных брюк

Образ в духе стритстайла певице составили ее дети, а фэшн-эксперт Диана Руссо дала ему профессиональную оценку.

Певица Жасмин благодаря развитию социальных сетей и интернет-пространства в последнее время популярна не только в качестве артистки, но и блогера. Знаменитость часто демонстрирует разнообразные модные луки в своем Instagram. И, стоит отметить, различные фэшн-эксперты нередко дают им высокую оценку. Звезда умеет подать свою фигуру в лучшем виде и грамотно завуалировать особенности.

Однако в этот раз она решила показать стиль, который составила не сама, а ее сын Мирон и дочь Маргарита. Жасмин примерила свободные черные брюки с завышенной талией, укороченную неоново-желтую блузку, соломенную шляпу с черной тесьмой, массивные босоножки. Также в ее руках оказалась сумочка в тон обуви.

«Сегодня меня одевали детки. Как вам summer look от топовых стилистов фирмы Miron&Margy?» — спросила она своих фолловеров.

Многие поклонники Жасмин заметили, что ее детки – большие молодцы. А Teleprogramma.pro решила уточнить так ли это у имидж-стилиста Дианы Руссо.

«Очевидно, что чувство вкуса детям Жасмин передалось от их мамы. Певица демонстрирует яркие и современные образы в своем Instagram. Данный лук я бы назвала в стиле стритстайла. Образ сложный и нестандартный, сочетающий в себе разные элементы и стили. Но Жасмин идет такое сочетание. Певица — обладательница холодного цветотипа, поэтому может позволить себе носить яркие и неоновые цвета, а экстравагантный тип внешности позволяет обилие аксессуаров.

Не могу не отметить, как хорошо сидят и стройнят ее эти брюки. Одним словом, дети хорошо постарались», — прокомментировала модный эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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