С косами, как в «Папиных дочках»: Арзамасова показала детское фото с подружкой, которая теперь живет в Африке

26-летняя звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова обнародовала в личном блоге фотографию из семейного архива. На снимке она запечатлена рядом с подругой еще в детсадовском возрасте. С девочкой по имени Даша она дружила вплоть до окончания школы, они и сейчас поддерживают отношения.

Любопытно, что в кадре жена Ильи Авербуха предстает с двумя косами, ровно, как в теленовелле, которая сделала ее знаменитой.

«Я очень люблю эту фотографию! Нам с Дашкой по пять лет. Мы в «подготовишке» французской школы, на следующий год станем первоклашками и благополучно доучимся до 11-ого класса в родном Лялином переулке. А сейчас я через тысячи километров шлю поздравления и объятья самой милой девочке. Я на даче в Подмосковье, а Даша — в Африке. Рядом со мной бегает моя маленькая собака Маруська, а у Даши по газону скачет карликовая антилопа. Мир удивителен! Расстояния – ничто», — написала в Instagram Арзамасова.

Таким оригинальным способом артистка решила поздравить свою старую подругу с днем рождения, пожелав ей быть самой счастливой.

Отметим, что родители Лизы Арзамасовой внимательно относились к ее образованию и развитию. Кроме французской школы, она в детстве занималась в музыкальной студии при ГИТИСе. В кино она начала сниматься еще в 4 года.

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