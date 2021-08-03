Помнит бабушку и деда: Шепелев признался, что сын не забывает события и людей из прошлого

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram заявил, что его старший сын Платон от покойной певицы Жанны Фриске помнит многие события из прошлого.

«Меня всегда потрясала память старшего сына. Он безошибочно может вспомнить людей и события, которые происходили с ним в два, три, четыре года. В одном память его все-таки «подводит». Он утверждает, что помнит города и страны, в которых был несколько месяцев отроду: например, Лос-Анджелес. Колется он на том, что уверяет: там было холодно».

Дмитрий Шепелев

Как отметил бывший гражданский муж певицы Жанны Фриске, теперь ему интересно, какая будет память у младшего наследника Тихона, с которым он сейчас вместе отдыхает на Мальдивах.

Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет не позволяет сыну Платону видеться с бабушкой и дедом — родителями Жанны Фриске. Как считает крестная мальчика телеведущая Ольга Орлова, Дмитрий Шепелев таким способом хочет стереть из памяти все события прошлых лет.

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