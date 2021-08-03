Адвокат объяснил, зачем на сына Пьехи написали заявление и почему Макеева борется за чужих детей

Этим летом не только стоит знойная жара на улице. Во многих семьях температура накалена от разгара страстей. Ксения Бородина решила развестись с Курбаном Омаровым, а актриса мюзиклов Анастасия Макеева сначала со скандалом вышла замуж за четвертого избранника Романа Малькова. Она вступила в конфликт с его уже бывшей женой. Теперь артистка решила бороться за детей своего мужа. У него четыре сына и дочки от 6 до 16 лет. Они проживают с мамой. Женщина подала на алименты, но Мальков их не платит. Макеева в свою очередь хочет лишить соперницу родительских прав.

Известный юрист Михаил Алексеев, который разбирает громкие дела на своем YouTube-канале и в Телеграме, объяснил, зачем вообще началась эта война за чужих детей.

«Для меня ответ очевиден: детей пытаются забрать лишь для того, чтобы не платить алименты. На троих и более детей по нашему законодательству они составляют 50% от дохода. И речь не только о зарплате. Например, отец продал квартиру или машину — с вырученных денег также удерживается процент», — отметил Михаил.

По его словам, Малькову нужно еще 12 лет платить алименты, а это точно не обрадовало Макееву.

Также общественность поразила история, которая произошла с семилетним сыном Стаса Пьехи. На мальчика напала соседка на отдыхе, которая оказалась Ириной Безбородовой — женой футбольного арбитра. Она нанесла ребенку серьезные повреждения за то, что тот проткнул надувной бассейн ее детей. Уже возбуждено уголовное дело в адрес Ирины, которой грозит штраф или арест на четыре месяца. Но появилась информация, что Безбородова написала заявление на мальчика, требуя привлечь его к уголовной отвественности. Полиция уже начала доследственную проверку.

«Конечно, привлечь ребенка к уголовной ответственности до 14 лет нельзя по закону, даже если он испортит 100 бассейнов или сам кого-то покалечит», — сразу пояснил юрист. «Полиция обязана провести проверку по любому заявлению, даже если в нем указаны неправомерные требования или откровенные глупости. Но не думаю, что Безбородова на самом деле просила упечь мальчика за решетку», — рассказал Михаил.

По его мнению. Ирина просто хочет взыскать с родителей мальчика деньги за испорченное имущество. также не исключено, что она просто хочет, чтобы полиция разобралась в том, как развивался конфликт, так как новые сведения помогут определить степень вины Безбородовой в нападении. Об этом юрист поведал в беседе с изданием «Комсомольская правда».

Смотрите также: