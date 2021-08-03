«Никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря»: Бикович ответил Волошиной

Как отметил актер, он с уважением относится ко всем девушкам, с которыми в прошлом встречался.

Сербский актер Милош Бикович в Instagram ответил своей бывшей девушке — чемпионке России по бальным танцам Арине Волошиной, которая ранее обвинила его в грубости по отношению к ней. Пара не смогла построить долгих отношений. Вместе они были около года. Причем скрывали свой роман от общественности.

«Когда любовь или дружба заканчиваются, каждый из партнеров может по-своему смотреть на потраченное время. Я никогда не считал, что мое время в отношениях было потрачено зря и всегда с достоинством и уважением относился и отношусь к девушкам, с которыми я был в какой-то момент своей жизни, даже когда кто-то из них говорил обо мне неправду». Милош Бикович

Как добавил актер, кто-то вываливает на суд общественности «грязное белье», а кто-то делится профессиональными достижениями. По его мнению, есть достаточно более интересных тем, чем его личная жизнь, поэтому он не будет обсуждать все перипетии.

Ранее Арина Волошина заявила, что сербский актер в момент их любовной связи вел себя не совсем адекватно по отношению к ней. Он, как она уверяла, вовсе не тот, за кого себя выдает. Его образ, созданный на экране, не соответствует действительности.

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