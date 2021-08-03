«Вспомнить бы, кто это?»: Бари Алибасов высказался о своей «беременной» массажистке Вике

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов в Instagram сообщил, что готов ответить на любые вопросы своих подписчиков.
«Друзья, давайте сближаться. Делайте со мной, что хотите. Меня даже КПСС не сломала. Задайте мне, не стесняясь, любой вопрос, а я на него, не стесняясь, отвечу», — заметил 74-летний продюсер.
«А где ваша массажистка Вика? Она оказалась не беременной от вас. Или это все был розыгрыш?» — спросила одна из подписчиков Бари Алибасова.
«Вспомнить бы, кто это?»
Также пользователи поинтересовались, какое самое незабываемое путешествие было в жизни Бари Алибасова. «На Южный плюс с группой «Интеграл», где единственный город на континенте — Русский», — рассказал Алибасов.
Напомним, что массажистка Виктория Полторацкая уверяла, что беременна от Бари Алибасова. Ответить на вопрос должна была генетическая экспертиза, однако специалистам не удалось выявить ДНК плода из крови матери.