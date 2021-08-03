«Не могут договориться»: адвокат рассказал, чего муж Бородиной может добиться в суде

Юрист Михаил Алексеев, который анализирует громкие дела, уверен, что ведущая «Дома-2» не собиралась делить имущества, но теперь ситуация изменилась.

Ксения Бородина много лет ведет шоу «Дом-2». Именно благодаря эту проекту она стала знаменита. Девушка уже пережила развод с первым мужем, Юрием Будаговым, от которого родила дочку Марусю. А теперь она рассталась со вторым избранником — Курбаном Омаровым. Они прожили вместе почти шесть лет. В свое время телеведущая устроила пышную свадьбу.

Однако их счастье омрачилось, когда Ксения была беременна дочкой Теоной. Тогда она узнала об изменах супруга, но брак удалось сохранить.

Но теперь Бородина настроена решительно. Она не озвучивает причины, которые подтолкнули ее к разводу. В СМИ появилась информация, что она переписала особняк на свою маму. Отмечалось, что он стоит около 18 миллионов рублей, но звезда заверила, что его цена гораздо выше. Пока супруги не говорят о том, как идет судебный бракоразводный процесс. Однако юрист Михаил Алексеев, который проводит анализ громких дел на своем YouTube-канале и в «Телеграме», дал свою оценку этой ситуации.

«Любая сделка в браке, будь то дарение или купля-продажа, должна быть согласована с супругом: совместно нажитым имуществом не может распоряжаться одна из сторон. Поэтому слухи о переписанном на маму особняке, как я полагаю, — информационный вброс кого-то из супругов, чтобы создать шумиху вокруг бракоразводного процесса», — сразу пояснил Михаил.

Также адвокат уверен, что Бородина не собиралась делить имущество, так как обратилась в мировой суд, а имущественным разделом занимаются районные суды.

«Такие слухи говорят об одном: нажитые богатства бывшие супруги все-таки делят и пока не могут договориться. Кстати, в самом крайнем случае, если представить, что дом все-таки был отчужден маме, Курбан Омаров в суде может добиться расторжения сделки или взыскать стоимость половины особняка», — пояснил эксперт, пишет «Комсомольская правда».

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