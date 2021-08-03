«Хочется рассмотреть»: жена Сабурова устроила дефиле в секси-бра, едва прикрывающим грудь

Диана Сабурова слывет в свете модницей, и Teleprogramma.pro решила обсудить ее вкус с фэшн-экспертом Кристиной Стець.

Жена комика Нурлана Сабурова, Диана, известна по его юморескам. Артист часто говорит о ней со сцены, расхваливая внешний вид своей возлюбленной с экзотической внешностью.

В отличие от мужа, избранница резидента шоу Stand Up на ТНТ казашка лишь наполовину. 50% ее крови — немецкая. Кроме того, Диана Сабурова слывет в свете блогером и модницей, нередко демонстрируя в своем микроблоге оригинальные образы, которые активно комментируются в Сети.

На сей раз супруга стендапера решила сочетать спорт и деловой стиль, примерив серые велосипедки и маленький бра, который еле прикрыл ее грудь. Сверху брюнетка накинула жакет оверсайз разбеленно-салатового оттенка. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки, черную сумку и изящные мюли на каблуке.

Насколько ее лук получился удачным, Teleprogramma.pro спросила у фэшн-блогера Кристины Стець.

«Спорт-шик все еще актуален так же, как велосипедки, видимо, мода на удобную одежду нас уже не покинет. Актуальный, понятный и любимый многими образ. Диана интересно подобрала цвета, топ и велосипедки отличаются друг от друга и тем самым привлекают внимание, несмотря на яркий акцентный неоновый пиджак, в целом все смотрится гармонично. Аксессуары, сумка и очки, в паре выглядят отлично, хотя изначально кажется, что грубая черная сумка выбивается. Образ хочется рассмотреть, а значит, все удачно», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Кристина Стець — фэшн-блогер. Училась в Школе стиля Карины Нигай, прошла курсы стилиста от Анастасии Ножиной и Эвелины Акуа.

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