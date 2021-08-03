«Пока с родственниками не виделась»: менеджер МакSим рассказала, чем занимается певица в больнице

Генеральный менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что исполнительнице действительно стало за последнее время значительно легче. Самое страшное в ее состоянии осталось позади.

«Она пришла в себя. Так и есть. Ей намного лучше. Она дышит без ИВЛ. Человеку лучше. МакSим идет на поправку. Дайте ей время и все. Сейчас нужно только время и спокойствие. Она в больнице и лежит, и сидит самостоятельно. Пока она еще с родственниками не виделась». Маргарита Соколова

Напомним, что певица МакSим на протяжении полутора месяцев балансировала на грани жизни и смерти. Врачи боялись давать какие-то прогнозы относительно сроков ее восстановления.

Добавим, что у певицы МакSим была тяжелейшая форма пневмонии. При этом все тесты на коронавирус оказались отрицательными. Фанаты до сих пор очень сильно переживают за свою любимую исполнительницу.

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