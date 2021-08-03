«Я выбираю инстинктом, а не разумом»: Гай Германика — о съемках сериала «Обоюдное согласие»

Режиссер Валерия Гай Германика, которая стала режиссером сериала «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой в главной роли, заявила, что очень долго искала подобный материал. По ее признанию, у нее в какой-то момент вообще не было желания что-то снимать. Сценарий «Обоюдного согласия» она прочитала просто ради любопытства и была потрясена.

«Мне очень понравилось, инстинктивно я почувствовала, что это мой материал. Я выбираю инстинктами, а не разумом. Мне показалось, что я там могу что-то новое для себя найти, выйти на новый уровень. Я никогда не замечала, но оказывается, я почти всегда снимаю про становление женщины. И, видимо, этот остросоциальный аспект меня волнует по-настоящему, та тема, которая затрагивается в «Обоюдном согласии».

Валерия Гай Германика

Сериал «Обоюдное согласие» — это психологическая драма, где исследуется тема женской борьбы за справедливость. Созданием занимаются кинокомпании «МТС Медиа» и «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова. Сериал будет эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION в следующем году.

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В сюжете история молодой учительницы Анны Федоровой. Она обвиняет компанию влиятельных мужчин города в групповом изнасиловании во время совместной прогулки на яхте. Заявление в полицию вызывает огромный резонанс, но под огнем общественного осуждения оказываются не столько предполагаемые насильники, как сама Анна.

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