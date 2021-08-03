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«Девушки легче переносят расставания, нежели мужчины»: Манукян поведал о своей личной жизни

Как отметил музыкант и блогер, на бывших он всегда ставит крест и никогда не возвращается.

«Девушки легче переносят расставания, нежели мужчины»: Манукян поведал о своей личной жизни
Давид Манукян. Фото: Globallookpress.com

Блогер Давид Манукян заявил, что у него есть одно незыблемое в этой жизни правило. Он всегда ставит крест на девушках, с которыми ранее порвал отношения. Возвращаться к ним он никогда не будет. По его мнению, если человек предал один раз, то обязательно сделает это снова.

Ольга Бузова
Ольга Бузова. Фото: Globallookpress.com

«Я могу ошибаться, но мне кажется, что девушки всегда легче переносят расставания, недели мужчины. Девушки переживают сильно в начале, но потом их отпускает. У нас же все наоборот».

Давид Манукян

Как заметил Давид Манукян, в этой жизни нельзя повторять своих ошибок и прыгать на одни и те же грабли по 20 раз. Итог, как он считает, все равно будет одним и тем же, сообщает портал wmj.ru.

Напомним, что Давид Манукян на протяжении полутора лет встречался с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Их расставание получилось крайне болезненным. Исполнительница, к примеру, обвинила бывшего возлюбленного в побоях и изменах.

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