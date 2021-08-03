«Девушки легче переносят расставания, нежели мужчины»: Манукян поведал о своей личной жизни

Как отметил музыкант и блогер, на бывших он всегда ставит крест и никогда не возвращается.

Блогер Давид Манукян заявил, что у него есть одно незыблемое в этой жизни правило. Он всегда ставит крест на девушках, с которыми ранее порвал отношения. Возвращаться к ним он никогда не будет. По его мнению, если человек предал один раз, то обязательно сделает это снова.

«Я могу ошибаться, но мне кажется, что девушки всегда легче переносят расставания, недели мужчины. Девушки переживают сильно в начале, но потом их отпускает. У нас же все наоборот».

Давид Манукян

Как заметил Давид Манукян, в этой жизни нельзя повторять своих ошибок и прыгать на одни и те же грабли по 20 раз. Итог, как он считает, все равно будет одним и тем же, сообщает портал wmj.ru.

Напомним, что Давид Манукян на протяжении полутора лет встречался с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. Их расставание получилось крайне болезненным. Исполнительница, к примеру, обвинила бывшего возлюбленного в побоях и изменах.

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