«Не сомневаюсь, что МакSим поправится там»: Варшавер высказался о больнице, где лежит певица

Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о больнице № 52 Москвы, в которой уже второй месяц лежит певица МакSим. Сам он ранее находился в этой же клинике, где смог победить коронавирус.
«Не сомневаюсь, что МакSим поправится там! Хорошие условия 52-й больницы не в том, что видеомагнитофоны стоят. А в том, что там есть все лекарства, все условия, совершенно чудный персонал, который радеет обо всех больных».
Как отметил Варшавер, больницу возглавляет известный профессор Марьяна Лысенко. Она лично обходит всех пациентов. Беседует с больными и дает важные советы. По словам Варшавера, он хочет выразить поклон всем врачам, которые сегодня работают в жару в масках и костюмах. Медиков он назвал героями, благодаря которым люди действительно выздоравливают, сообщает портал news.ru.
Напомним, что певица МакSим второй месяц борется за свою жизнь. У нее тяжелая форма пневмонии. При этом ранее взятые тесты на коронавирус оказались у звездной исполнительницы отрицательными.