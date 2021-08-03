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«Не сомневаюсь, что МакSим поправится там»: Варшавер высказался о больнице, где лежит певица

Как отметил директор «Ленкома», самого его поставили на ноги в этой же клинике.

«Не сомневаюсь, что МакSим поправится там»: Варшавер высказался о больнице, где лежит певица
Марк Варшавер. Фото: Globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о больнице № 52 Москвы, в которой уже второй месяц лежит певица МакSим. Сам он ранее находился в этой же клинике, где смог победить коронавирус.

Певица МакSим
Певица МакSим. Фото: Globallookpress.com

«Не сомневаюсь, что МакSим поправится там! Хорошие условия 52-й больницы не в том, что видеомагнитофоны стоят. А в том, что там есть все лекарства, все условия, совершенно чудный персонал, который радеет обо всех больных».

Марк Варшавер

Как отметил Варшавер, больницу возглавляет известный профессор Марьяна Лысенко. Она лично обходит всех пациентов. Беседует с больными и дает важные советы. По словам Варшавера, он хочет выразить поклон всем врачам, которые сегодня работают в жару в масках и костюмах. Медиков он назвал героями, благодаря которым люди действительно выздоравливают, сообщает портал news.ru.

Напомним, что певица МакSим второй месяц борется за свою жизнь. У нее тяжелая форма пневмонии. При этом ранее взятые тесты на коронавирус оказались у звездной исполнительницы отрицательными.

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