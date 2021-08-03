«Выходите в пеньюаре или легкой пижаме, а там приставы»: адвокат Мальковой – о будущем Макеевой

Адвокат художницы Светланы Мальковой Юлия Вербицкая-Линник во время общения со своей подопечной в прямом эфире Instagram заявила, что актриса Анастасия Макеева, к которой ушел бывший муж Мальковой, очень смелая женщина. Она вышла замуж за строителя, у которого очень много финансовых обязательств перед предыдущей семьей. И их, как заверила юрист, придется рано или поздно исполнять.

«Только представьте, как это неприятно, когда вам звонят в дверь в семь утра, вы выходите в красивом пеньюаре или легкой пижамке, а там судебные приставы: «Здесь живет такой-то господин? Сейчас мы будем его вещи описывать». Юлия Вербицкая-Линник

Как отметила юрист, существует вариант, при котором именно Анастасии Макеевой придется платить алименты за своего мужа. По закону, все, что сейчас актриса и строитель заработают в браке, это совместные супружеские деньги.

Напомним, что Роман Мальков бросил жену с четырьмя детьми и ушел к актрисе Анастасии Макеевой. Суд назначил, что он должен платить на наследников алиментов 51 тысячу рублей в месяц. Художница собирается через адвокатов добиться более серьезных выплат с бывшего супруга.

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