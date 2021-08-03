Адвокат Мальковой объяснила, почему желает крепкого здоровья мужу Макеевой еще 12 лет

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник во время общения в прямом эфире Instagram со своей клиенткой Светланой Мальковой заявила, что сейчас ее подопечной необходимо подсчитать, сколько она тратит денег на детей. От этого уже станет понятна сумма алиментов, которую они будут требовать со строителя Романа Малькова, мужа актрисы Анастасии Макеевой.

«Мы посмотрим, какие расходы вы фактически несете, и все их взыщем. Желаю Роману Малькову крепкого здоровья еще как минимум на 12 лет». Юлия Вербицкая-Линник

Отметим, что именно через 12 лет младший ребенок в семье Мальковых станет совершеннолетним. Поэтому его отцу ближайшие годы придется работать и платить алименты. Также адвокат заверила, что бывший муж не платил алименты в прошлые месяцы. Санкции за просрочку, как она заверила, просто космические. По словам Юлии Вербицкой-Линник, этот пример выбивания алиментов должен стать хрестоматийным.

Ранее Обнинский городской суд постановил, что Роман Мальков должен выплачивать на троих своих детей бывшей жене 51 тысячу рублей в месяц. Этих денег на содержание, как заверила Малькова, конечно, не хватит.

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