«Тапки-могилки» и «шляпа-лаваш»: Анастасию Волочкову высмеяли за пляжный стиль в отпуске

Балерина отдыхает в Греции и решила продлить себе каникулы еще на целую неделю.

Очень часто знаменитости попадают на острый язык к хейтерам за неосторожное высказывание, поведение или наряд. И многим из них «прожарка» в Сети обходится дорого. Кто-то удаляет аккаунт, кто-то – начинает чистить и отправлять в бан критиков, а кто-то – стремится оправдаться, тратя еще больше сил на свою защиту.

больше по теме Клава Кока в укороченном топе и джинсовых шортах подчеркнула тонкую талию Певица путешествует по Грузии и выбирает не только комфортные, но и модные наряды.

Балерина Анастасия Волочкова уже много лет будоражит хейтеров – им не нравится в звезде едва ли не каждая деталь: то, как она танцует, ее шпагаты, речь и жесты. Даже увлечение баней и купание в проруби обсуждают и высмеивают. Что уж говорить о нарядах и образах, в которых предстает балерина.

На сей раз досталось пляжному аутфиту Волочковой. Звезда сцены находится на отдыхе в Греции уже неделю и сообщила, что продляет свое пребывание в Средиземноморье.

«А можно я эту недельку не буду надевать на себя репетиционную одежду?», — пошутила в микроблоге звезда.

При этом Волочкова сопроводила свой рассказ фотографией в красном мини-бикини и широкополой пляжной шляпе. Хейтеры раскритиковали в пух и прах образ звезды, пройдясь буквально по каждому из элементов.

«На голове пакет бумажный?», «Лист упаковочной бумаги», «Лаваш», «А где тапки-могилки?», «Главное блин из мешковины надевать», «Теперь из шляпы не может вылезти. А где шпагат в шляпе??», «Как гриб, в этой шляпе», «В стрингах на грязные ступени, кошмар», «Можете только в шляпе ходить, и ничего больше не надевать», «Чистенько, скромненько и дешево!», «Что за тряпка на голове», — пишут некоторые фолловеры.

Волочкова продемонстрировала недюжинное терпение. В этот раз звезда не вступает в перепалку и даже не стала закрывать комментарии, как делала это раньше.

Смотрите также