Клава Кока в укороченном топе и джинсовых шортах подчеркнула тонкую талию

Певица путешествует по Грузии и выбирает не только комфортные, но и модные наряды.

Певица Клава Кока в свои 25 лет уже стала кумиром миллионов — ее песни мгновенно превращаются в хиты, клипы набирают многомиллионные просмотры, а одеваться как Кока стремятся сотни тысяч юных российских модниц. Недавно Александр Васильев, телеведущий и историк моды, подметил, что для своих фанатов певица наверняка стала иконой стиля.

«В ее гардеробе все то, что носит любая девочка с улицы большого города: косуха, кроссовки, худи. Но, видимо, в этой простоте и отсутствии гламура кроется сила Клавы», — заметил наблюдательный эксперт.

При этом каждый наряд Клавы Коки — это не просто дань трендам, но и продуманный аутфит, подчеркивающий достоинства фигуры звезды. Очередной образ певицы для прогулки по Тбилиси — лишнее тому подтверждение.

Исполнительница хита «Покинула чат» отправилась на прогулку в укороченном топе и джинсовых шортах, подчеркнув тонкую талию, на голову надела бейсболку — актуальный в сезоне аксессуар для модниц. Она запечатлела себя на селфи, позируя на фоне древнего города. В столицу Грузии девушка приехала, чтобы отдохнуть после насыщенного тура по стране.

Смотрите также